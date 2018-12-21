Çivril'de 90 girişimci eğitimini tamamladı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ABİGEM Denizli, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl Müdürlüğü ile Çivril Kadınlar Derneği ile iş birliğinde Çivril Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin son gününde kursiyerleri yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, 90 başvuru alan girişimcilik eğitiminin ilk grup mezunlarına “Hayal kurun, hayaller olmadan, başarıya ulaşmak söz konusu olamaz. Ben 30 yıldan beri hayal kurup, koşturuyorum. Bugün bulunduğum yeri ve işi de buna borçluyum” diye seslendi.

Denizli'de geçen yıl, DTO öncülüğünde ABİGEM Denizli, İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte, 2 binin üzerinde vatandaşa, girişimcilik eğitimi verildiğini anımsatan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Girişimciliği önemsiyoruz. Denizli'de eğitim alan girişimcilerin yüzde 67'si kadınlardan oluşuyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi iş yerlerini kurabilmesi için devlet her türlü imkanı sağladı. KOSGEB, kendi iş yerini kuracak girişimcilere 50 bin TL hibe, 100 bin TL de faizsiz kredi fırsatı tanıyor. İstihdam açısında da İŞKUR'un birçok desteği mevcut. Çivril'de, başlangıç itibarıyla, 90 vatandaşımıza eğitim desteği sağlayacağız. Sertifika töreninde de sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu kursu tamamlayıp da Çivril'de ilk iş yeri kuran arkadaşımızın açılışına da katılmayı arzu ediyoruz” dedi.