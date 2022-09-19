Çivril'de gaziler öğrencilerle buluştu

Denizli'nin Çivril ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Çivril Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalar ile devam etti. Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve beraberindeki heyet Gaziler Günü münasebetiyle Gaziler Derneğini ziyaret etti. Daha sonra Çivril Belediyesi tarafından şehit, gazi ve gazi yakınlarına yemek ikram edildi. İlköğretim Haftası olması dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu'nun düzenlemiş olduğu kutlama programına katılan gaziler, okula yeni başlayan öğrencilere madalyalarını taktı.

“Şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman hatırlamalıyız”

Vatan topraklarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ile sulanmış topraklardır. Bu topraklar gazilerimizin ve şehitlerimizin mücadeleleri ve gayretleriyle bizlere vatan olarak kaldı. Bunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara anlatmamız lazım. Her karışı şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanmış bu vatan topraklarının kıymetini bilmeli, şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman hatırlamalıyız. Katılımlarından dolayı tüm gazilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.