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Çivril'de ‘Geleneksel Voleybol Turnuvası' başladı

Denizli Çivril Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Çivril Geleneksel Voleybol Turnuvası” oynanan 3 karşılaşma ile başladı.


21 takımın mücadele edeceği turnuvada ilk maçlar Haydan Menteş, Belence-Yuvaköy ve Karayahşiler- Çal Garası takımları arasında yapıldı. Çivril Spor Salonu'nda oynanan ilk maçlar seyirciye heyecanlı anlar yaşattı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Her İnsanın hayatında spor olmalıdır. Gençlerimizin kardeşlerimizin sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları bizim için önemlidir. Biz Çivril Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşeni yapıyoruz. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Kardeşlerimizi sporla buluşturmak ve kaynaştırmak için turnuvalar düzenliyoruz. Bu bağlamda da bugün burada voleybol turnuvamıza başlıyoruz. Bu vesile ile mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerim” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından karşılaşma yapıldı.

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