Çivril'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Denizli Çivril Belediyesi öncülüğünde vatandaşların katkılarıyla faaliyetlerini sürdüren Sevgi Eli, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Yardımlar kapsamında Bulgurlar Mahallesi, Beyköy Mahallesi, Irgıllı Mahallesi ve Karayahşiler Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve eşya yardımında bulunuldu. İhtiyaç sahiplerine umut ışığı olduklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Çivrilli hayırsever hemşerilerimizin de desteği ile yüzlerce aileye umut ışığı oluyoruz. Sevgi Eli ailesi olarak ihtiyaç sahibi 100'e yakın aileye hasta yatağı, 16 kişiye tekerlekli sandalye, 100'lerce aileye ev eşyası yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi her vatandaşımıza sevgi elimizi uzatıyoruz. Sevgi Eli bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sosyal market ile de 500 den fazla aileye kıyafet ve eşya yardımında bulunduk. Yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin acılarını tamamen dindirmemiz mümkün değil; fakat bir nebzede olsa dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.