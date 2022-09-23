Çivril'de okul kantinleri denetlendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte kantin ve yemekhanelerde denetimler başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Çivril genelindeki okul kantinlerinde denetimler yaptı. Okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan gıda güvenliği denetimlerinde ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kantin işletmecilerine görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılarda bulunuldu.

Ekipte bulunan gıda mühendisi ve sağlık teknisyeni, hijyen ve gıda güvenliği kontrollerini yaparken, zabıta ekipleri de işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifesinin uygunluğu, yasal mevzuata uygun olmayan yönler olup olmadığı açısından incelemelerini tamamladı.