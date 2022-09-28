Çivril'de ruhsatsız işyerlerine göz açtırılmıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde denetleme çalışmalarını titizlikle sürdüren Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyetlerine devam eden işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın talimatıyla kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerde esnafları ruhsat almaları konusunda uyararak, haksız rekabeti önlüyor.

“Esnaflarımızın yasal prosedürlere uymalarını istiyoruz”

İşletme sahiplerinin yasala uymaları gerektiğin vurgulayan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Esnaflarımızın yasal prosedürlere uymalarını istiyoruz. Yasalara uyan vergisini ödeyen esnaflarımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Denetimlerimiz geniş çerçeveli olarak her alanda devam edecek” Şeklinde konuştu.