Çivril'de sonbahar temizliği

Denizli'nin Çivril ilçesinde parkların temizliği tüm hızıyla sürüyor. Çivril Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, sonbahar temizliği dahilinde yol kenarlarındaki ağaçlardan dökülen yapraklar başta olmak üzere birçok noktada temizlik faaliyetlerine devam ediyor.

Her alanda daha temiz ve sağlıklı bir ortam olması için gayret gösterdiklerini belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Mahallelerimizin daha güzel ve daha temiz bir hal alması vatandaşlarımıza daha nezih ortamlar sunmak adına ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Parklarda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da ekiplerin göstermiş olduğu gayret ve gösterdikleri özene teşekkür etti.