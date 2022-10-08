Çivril'de yenilenen yollar mesafeleri kısaltıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Çivril Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde üst yapı-asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirli bir plan çerçevesinde hareket eden ekipler Irgıllı, Gümüşsu ve Süngüllü mahallelerini birbirine bağlayan yolda çalışmalarına devam etti. İlçede ulaşım sorununun kalmaması için çalışmalara gece gündüz devam edeceklerini belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Irgıllı Mahallesi ile Gümüşsu Mahallesini Süngüllü Köprüsüne bağlayan yolun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yol hemşerilerimiz tarafından bizlerden talep edilen bir yoldu. Bu yıl 1.7 km'lik bölümünde asfaltlama faaliyetlerine başladık” dedi.

"Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başkan Vural, önümüzdeki yıllarda asfaltma çalışmalarının tamamlanacağını söyleyerek, “Önümüzdeki yıllarda da yolun asfaltlama işlemlerini tamamlayarak, hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Hemşerilerimizin ürettiği ürünler daha kolay ulaşacak. Bu noktada bu yolları önemsiyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyemiz ile birlikte Çivril'de ulaşım sorununun kalmaması için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çivril'imizin sorunlarını aşama aşama çözmek için her zaman sahadayız. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanıma teşekkür ediyorum. Yolumuz Çivril'imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.