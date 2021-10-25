Çivril'in 4 mahallesinde su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depo bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “26 Ekim Salı günü saat:18.00 ile 27 Ekim Çarşamba günü saat 10:00 saatleri arasında Çivril İlçesi Osmanköy, Çakallar, Çağlayan ve Köseler mevki Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri kullanıldı.