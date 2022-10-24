Çivril'in ürünleri 42 ülkenin firmalarına sunuldu

Çivril Belediyesi ilçede yetişen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak için Antalya'da düzenlenen Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi'ne katıldı.

Antalya'da düzenlenen Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı ve İnterfresh Global Zirvesi tamamlandı. ANFAŞ Fuar merkezinde kapılarını açan Interfres Eurasia fuarına 42 ülkeden 470 kişiden oluşan alım heyeti katıldı. Çivril Belediyesi ilçede yetişen ürünlerin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla fuara katıldı. Ürünler 42 ülkeden firmalara sunuldu. Çivril elması, kurutulmuş gıdalar, hünnap erik ve konserve çeşitlerinin yer aldığı Çivril Belediyesi standı, ziyaretçilerin büyük ilgilisini çekti.

“Gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Daha iyi pazar için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade eden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ilçemiz verimli ve bereketli topraklara sahip bir yerdir. İlçemizde hemen hemen her çeşit meyve ve sebze yetişmektedir. Bizlerde üreticilerimizin ürettiği ürünleri tanıtmak amacıyla Antalya'da düzenlenen zirveye katıldık. Çivrilli üreticilerimizin ürettiği ürünleri daha iyi pazarlarda satmaları için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fuarın Çivril tarımına, sanayisine katkılar sağlamasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.