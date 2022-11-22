Çobanın kayıp sürücü 6 gün sonra bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde çobanın 6 gündür dronla aranan sürüsü, vatandaşlar tarafından bulundu.

Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden Turan İrgin, kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlattıktan sonra İnekbaşı Mevkiinde bulunan ağılına getirdi. Sabah uyandığında yem bırakmak için geldiği ağılında hayvanlarını göremeyen İrgin, ağılın boş olduğunu görünce şok geçirdi. Kapısı açık olan ağıldan kaybolan 40'a yakın koyun ve keçisinin yerinde olmadığını görünce çevrede arama yapan ve tüm çabalarına rağmen bir türlü hayvanlarını bulamayan İrgin'in yardımına ekipler koştu.

Dron ile beraber yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı. Devam eden aramlar 6. günde sonuç verdi. İnekbaşı Mevki Sakartepe bölgesinde sürü vatandaşlar tarafından bulundu. Sürüden 4 hayvanın olmadığı öğrenilirken, çoban İrgin, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.