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Çobanlık yapan genç kadın muhtar oldu

Denizli’nin Çal ilçesi Kaplanlar Mahallesi’nde çobanlık yapan genç kadın, 31 Mart yerel seçimlerinde 4 aday arasında muhtar seçilerek ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Denizli'nin Çal ilçesi Kaplanlar Mahallesi'nde çobanlık yapan genç kadın, 31 Mart yerel seçimlerinde 4 aday arasında muhtar seçilerek ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.


31 Mart yerel seçimlerinde Kaplanlar Mahallesi'nde 104 oydan 35'ini alan 38 yaşındaki Nejla Karagönlü, muhtar seçildi. Evli, 3 çocuk annesi olup geçimini çobanlık yaparak sağlayan Karagönlü, Çal ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu. Mahallesinde ve ilçesinde kadınların sesi olmak için muhtar adayı olduğunu aktaran Karagönlü, "Kendi rızamla adaylıktan çekildim. Bayanlar, ailem muhtar olmam için ısrar ettiler. Ben de kıramayıp tekrar aday oldum. Ailemin ve bayanların desteğiyle 4 aday arasında 35 oyla muhtar oldum. Beni seven oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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