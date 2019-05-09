Çocuğun cinsel istismara uğraması halinde yapılması gerekenler

Dr. Sevgi Özgüngör, çocukların cinsel istismara maruz kalmaları durumunda aile, çevre ve eğitimcilerin neler yapması gerektiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özgüngör, çocuğun cinsel istismara maruz kalması durumunda sakin olup çocuğa panik ya da kaygı yansıtılmaması gerektiğini belirtti. Özgüngör, “Kızgınlık, utanç ya da şok tepkisi göstermeyin. Çocuğun kendini rahat hissetmesine yardımcı olun. Rahat konuşabileceği, sessiz, özel ve onun aşina olduğu bir yer seçin. Çocuğun suçunun olmadığını açıkça belirtin. Çocuğu konuşmaya ya da anlatmak istemediği şeyleri anlatmaya zorlamayın.Çocuğu sorgulamayın. Bu zaten anlamlandırmakta zorlandığı deneyimleri konusunda kafasının iyice karışmasına neden olacaktır. Çocuğu yönlendirecek ya da hafızasını etkileyecek sorular sormayın Sadece ne olduğunu tam olarak anlatmasını bekleyin. Eğer yaralanmış ise yaralarını göstermeye zorlamayın. Ona inanmadığınızı ima etmeyin ya da söylemeyin. Çocuğa karşı dürüst olun. Eğer mahkeme ya da benzeri sorunlar varsa, hiçbir şey olmayacak demeyin. Çocuğun sizden ne beklediğini ve ne istediğini öğrenmeye çalışın. Durumun ciddiyetine göre destek alın" uyarılarında bulundu.

Konuşmanın ardından Özgüngör eğitimcilere de büyük görev düştüğünü vurguladı. Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.