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Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayan kişi tutuklandı

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Hafize K.'yi (23) bıçakla ağır yaralayan ve kaçan Uğur K. (24) çok geçmeden polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çocuğunun gözünün önünde eşine dehşeti yaşatan Uğur K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.


Öte yandan, ağır yaralanan ve hastaneye götürüldüğü anda kalbi duran fakat doktorların yaklaşık 2 saat boyunca kalp masajı yapmasıyla tekrar yaşama döndürülen Hafize K. kalbine yakın bir noktaya aldığı bıçak darbesinden dolayı ameliyata alınmıştı. Yapılan ameliyatın ardından uzun saatler yoğun bakımda tutulan ve hayati tehlikesi devam eden genç kadının kısa bir süre gözlerini açtığı fakat henüz kendine gelemediği öğrenildi.

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