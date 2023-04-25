Çocuğunun gözü önünde öldürülen esnaf son yolcuğuna uğurlandı

Denizli'de iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden esnafın cenazesi toprağa verildi.

Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana gelen olayda; 20 AAZ 544 plakalı araçla iş yerine gelen Halil İbrahim U., araçtan inerek iş yerinin önünde çocuğu ile birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş'a (43) 7 el ateş etti. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Göktaş'ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırgan Halil İbrahim U., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Halil İbrahim U., cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Göktaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.