İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk korosu kulakların pasını sildi

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, yıl sonu konserinde izleyenleri büyüledi.

Adalet Parkı'nda düzenlenen konsere katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı.


Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu'nun hazırladığı yıl sonu konserinde izleyenler unutulmaz bir akşam yaşatırken, çocukların yetenekleri izleyenleri büyüledi. Adalet Parkı Konser Alanı'nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuk Korosu Koro Şefi Ahmet Algün eşliğinde gerçekleşen konsere konservatuar saz ekibi eşlik etti. Çocuklar söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle izleyenleri mest etti.


Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, konsere katılan herkese teşekkür ederek, "Çocuk koromuz çok güzel bir performans sergiledi. Çocuklarımıza, velilerimize, eğitmen kadromuza ve saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Konserlerimiz devam edecek herkesi tüm etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.