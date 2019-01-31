Çocuk korosundan huzurevi sakinlerine mini konser

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu üyeleri, Denizli Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla bir araya geldi. Çocuk Korosu Koro Şefi Ahmet Algün eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklar yaşlıların ellerini öpüp hal hatır sordu. Yaklaşık 60 koro üyesinin katıldığı ziyarette mini bir konser veren çocuklar huzurevi sakinlerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Bazı huzurevi sakinlerinin oynayarak ve şarkılara eşlik ederek katıldığı etkinlik takdirle karşılandı. Koro Şefi Algün, Büyükşehir Çocuk Korosu olarak yaşlılarla güzel bir gün geçirtmek istediklerini belirterek, “Özellikle geçmişimizden izler taşıyan türküleri çalıp söyledik. Büyüklerimizin çok hoşuna gitti. Ayrıca çocuklarımız da Denizli Huzurevi'ni ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı” dedi.