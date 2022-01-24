Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır, Cerrahi'de göreve başladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında Uzm. Dr. Hakan Çakır, hastane bünyesinde göreve başladı.

Denizli'nin köklü sağlık kuruluşlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında önemli çalışmalara imza atan Uzm. Dr. Hakan Çakır, hastane bünyesinde hasta kabulüne başladı.

Son zamanlarda kadrosuna dahil ettiği alanında uzman ve akademik kariyerli hekimleri ile adından sıkça söz ettiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kadrosunu genişletti. Hastane bünyesinde aynı branşta görev yapan Uzm. Dr. Salih Özcan ve Uzm. Dr. Hasan Akşık'a Uzm. Dr. Hakan Çakır da dahil oldu.

Uzm. Dr. Hakan Çakır kimdir?

1990 yılında Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde, Batı Trakyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan Uzm. Dr. Hakan Çakır, 2008 yılında Bursa Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2009 yılında Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başlayan Uzm. Dr. Çakır, 2016-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamlayıp uzmanlığını aldı.

2017 yılında Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) eğitimlerini tamamladı.

Uzm. Dr. Hakan Çakır, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak hastalarına hizmet veriyor.