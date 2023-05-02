Çocuklar bilimle buluşuyor

Aydem Perakende, 2022 yılında çocukların küçük yaştan itibaren enerji tasarrufunu deneyimleyerek öğrenmelerini sağladığı projeyi, bu yıl ‘Sürdürülebilir Akıllı Şehirler' konsepti ile geliştirerek sürdürüyor.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle 2022 yılında başlatılan, çocukların küçük yaştan itibaren enerji tasarrufunu deneyimleyerek öğrenmelerinin hedeflendiği “YGA Bilim Seferberliği/Enerjinle Gelecek Senin” projesi, hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılı için ‘Sürdürülebilir Akıllı Şehirler' konsepti ile geliştirilen proje; İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın'a ek olarak Samsun, Zonguldak, Ankara ve Diyarbakır'da da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Çocukların küçük yaştan itibaren enerji tasarrufunu deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan proje çerçevesinde, geçtiğimiz yıl Ege Bölgesi'nde 6 dezavantajlı okulda, 150 öğrenciyle bire bir bilim seansı gerçekleştirildi. Bilim seti hediye edilen okullarda yüzlerce çocuğun konuyla ilgili farkındalığı artırıldı.

Projenin bu yılki teması ‘Sürdürülebilir Akıllı Şehirler'

Proje bu yıl yenilenerek enerji tasarrufu ana teması altında “Sürdürülebilir Akıllı Şehirler'' konsepti ile devam ediyor. Seanslarda yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre kirliliği, geri dönüşüm, akıllı şehir planlamaları gibi konular işleniyor. Çocuklar, önce bilim setleriyle şehirlerini kurguluyor, ardından sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak proje için özel olarak hazırlanan oyunda, akıllı seçimleriyle on adımda kendi sürdürülebilir şehirlerini tasarlıyor. Seans sonunda çocuklara tasarladıkları şehirlerin yap-bozları hediye edilerek, akıllı seçimlerini sürdürmeleri için teşvik edici ödüller veriliyor.

Seansların sonunda çocukların günlük davranış şekillerinde iyi yönde değişimler olması ve ailelerinin de bu davranışlarına eşlik ederek, bütünleyici bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.