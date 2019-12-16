Çocuklar haklarını oyunlar oynayarak öğrendi

Denizli'de Pamukkale Belediyesi, Sosyal İklim Derneği ile ortaklaşa “Ben Çocuğum, Haklarım Var” etkinliği düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Sosyal İklim Derneği Başkan Yardımcısı Gaye Tuğrulöz çocukların hakları konusunda bilgiler aktardı.

Pamukkale Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği işbirliğinde Pamukkaleli çocuklar oyunlar eşliğinde haklarını öğrendi. Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinden YSE'de bulunan Pamuk Kafe'de gerçekleşen “Ben Çocuğum Haklarım Var” etkinliğine çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde önemli noktalardaki billboardlara miniklerin çizdiği resimleri yerleştiren Pamukkale Belediyesinin etkinliğinde Sosyal İklim Derneği Başkan Yardımcısı Gaye Tuğrulöz çocuklara oyunlarla haklarını öğretti.

“Çocuklara hak temelli oyunlar oynattık”

“21 yaşındayım ve 9 yaşından bu yana sivil toplum çalışmalarında yer alıyorum” diyen Tuğrulöz, “Çocuk senatosunda, çocuk meclislerinde karar alma mekanizmalarına dahil oldum ve UNICEF'in çocuk hakları ve katılma eğitimini tamamladım. Bugün burada Sosyal İklim Derneğimiz adına çocuk çalışmalarını yaygınlaştırmak adına Pamukkale Belediyesinin desteğiyle buradayız. Pamukkale'de yaşayan çocuklara çocuk haklarını ve katılımını anlatıyor ve onlara oyunlarla oyunlaştırılmış bir şekilde hak temelli oyunlar oynatarak, haklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek olan Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Çocuk haklarına biz önem veriyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocukların ülkenin geleceğinin emanet edileceği kişiler olduğunu söyleyerek, “Çocuk haklarına biz önem veriyoruz. Çocuklarımız bu ve benzeri etkinliklerle haklarını öğrenmiş oluyor. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü idi. Biz çocuklarımızın haklarına önem verdiğimiz için farkındalık çalışmalarına destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Pamukkale ilçesinde yaşayan herkes gibi çocukların da mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.