Çocuklar için masal saati etkinliğinde buluşacak

Merkezefendi Belediyesi, 4 ila 7 yaş aralığındaki çocukları geleceğe hazırlamak amacıyla ‘Masal Saati' etkinliği düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların hayal gücünü artırma, dikkatini, hafızasını, dil becerisini ve kelime dağarcığını geliştirmek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ‘Masal Saati' etkinliği düzenliyor. 4 ila 7 yaş aralığındaki çocukların katılacağı etkinlik, 4 Aralık Cumartesi günü saat 11.30'da Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilecek.

“Merkez Kütüphanemizde ‘Masal Saati' etkinliği yapacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin geleceği ve umududur. Bu düşünce ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına eğitimden kültüre, bilimden sanata ve spora birçok alanda projeler üretiyor, etkinlikler düzenliyoruz. Bu noktada 4 ila 7 yaş arasındaki çocuklarımız için Merkez Kütüphanemizde ‘Masal Saati' etkinliği yapacağız. Etkinliğimizde çocuklarımıza çeşitli masallar anlatılarak onların hayal güçlerini geliştirmelerine, dikkatli dinlemelerine katkı sağlayacağız. Tüm çocuklarımızı bu etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.