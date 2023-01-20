Çocuklar tatili tatil tadında yaşasın

Özlem Çalhan Özel, yarıyıl tatilinin başlamasıyla ailelerin kafalarında oluşan çocukları için nasıl bir tatil programı hazırlayacakları konusundaki soru işaretlerini giderdi.

Tatil kavramının daha çok ders çalışma zamanı şeklinde kullanıldığına dikkat çeken Psikolog Özlem Çalhan Özel, çocukların okul dönemi içinde yoğun ders programından geçtiklerine işaret etti. Özel, “Çocuklar bir dönem boyunca yoğun çalıştıktan sonra dinlenmek en doğal hakları. Yalnız veliler ve öğretmenler, tatilde ödev ve dersler konusunda çocuklar üzerinde baskı kurabiliyorlar. Bu da çocukların derslerden soğumasına yol açabiliyor. Çocuklar tatili tatil tadında yaşasınlar. Çocukları tatilde dinlendirerek, nefes almalarına imkan vermek, diğer dönem için daha motive olmalarını sağlar. Tamamen de derslerden kopmamaları için yeterli şekilde bir program hazırlanarak, yavaş yavaş derslere ısınmaları sağlanabilir” dedi.

“Çocuklarınızı ekranlara emanet etmeyin”

Tatilde ekran başında geçirilen vaktin fazla olabildiğine değinen Psk. Özel, çocuklara bu konuda sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Tatilin sadece çalışmak ya da dinlenmek olmadığını belirten Özel, “Çocuklar tatilde hem eğlenip hem de onları zihinsel açıdan geliştirecek aktiviteler yapabilmeliler. Çocuklara bu konuda rehberlik edilmeli. Birlikte oyunlar oynayarak, sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, gezi gibi) katılarak, el becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmalarına imkan vererek verimli vakit geçirmeleri sağlanabilir” şeklinde konuştu.

“Çocuğunuzu kimseyle kıyaslamayın”

Kötü gelen karneler konusunda da velileri uyaran Psk. Özlem Çalhan Özel, çocuklara bu konuda baskı yapılmasının ters etki yapabileceğini, çocukların derslerdeki verimliliğinin artması için destek alınabileceğini söyledi. Velilerin çocuklarını, akranları ya da kardeşleri ile kıyaslayabildiklerini ekleyen Psk. Özel, şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuklar sadece dersler değil, hiçbir konuda hiçbir kimseyle kıyaslanmamalı. Bu çocukların motivasyonu yok ettiği gibi onları daha öfkeli yapmaktadır. Çocukların derslerinde başarısız olma nedeni tespit edilmeli, bu konuda bir uzmandan yardım alabilirsiniz, onu etkileyen olumsuzluklar giderilerek ve gerekli destek sağlanarak başarı seviyesini yükseltmeniz mümkün”