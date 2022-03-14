Çocuklar vantrolog Çiğdem Çelebi ve Marmelat'ı çok sevdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerinde Dünya Böbrek Günü kapsamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi'nde düzenlenen etkinlikte vantrolog Çiğdem Çelebi ve Marmelat tedavi gören çocuklarla buluşturuldu.

Etkinliğe, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, başta olmak üzere PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür Murat Taşer, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve PAÜ Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri ile hastane personeli katıldı.

PAÜ Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servisi'nde tedavi gören çocuklar ile bir araya gelen vantrolog Çiğdem Çelebi'nin Marmelat ile birlikte sunduğu kukla gösterisi çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Gösteri öncesi konuşma yapan PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, böbrek sağlığına dikkat çekerek aynı zamanda organ naklinin de önemine vurgu yaptı. Çocuklara, böbrek sağlıklarını koruyabilmeleri için bol su içmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: “Hastalarımıza sağlık hizmeti verirken bir yandan da moral vermek için bu tür faaliyetlere çok önem vermekteyiz. Bu anlamda bu gösteri bizler için gerçekleştirdiğimiz güzel etkinliklerden biri oldu. Vantrolog Çiğdem Çelebi ve Marmelat'ı Üniversitemiz Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören çocuklarımızla buluşturmak üzere her zaman yeniden ağırlamak isteriz.'' Sözlerinin sonunda teşekkürlerini sunan Başhekim Prof. Dr. Yüksel, vantrolog Çiğdem Çelebi'ye çiçek ve plaket takdim etti.

Çocukların yüzündeki gülümsemelerden ne kadar eğlendikleri belli olan gösteri, pasta kesilmesi ve hediyelerin dağıtılması ile son buldu.