Çocuklar yarıyıl tatilini keyif alarak geçiriyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi iki gün süren ‘Karne Şenliği' etkinliğinin ardından hafta içi de ‘Masal Saati' ile çocukları eğlendirmeye devam edecek.

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte Merkezefendi Belediyesi öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İki gün süren ‘Karne Şenliği'nin ardından Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların keyifli ve güzel vakit geçirmesi için Merkez Kütüphane'de ‘Masal Saati' etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklara hayal gücünü artırma, dikkatini, hafızasını, dil becerisini ve kelime dağarcığını geliştirmek ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla masallar anlatıldı. 5-7 yaş grubundaki çocukların katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Keyifli bir şekilde masalları dinleyen minikler daha sonra boya kalemleri ile kağıtlara birbirinden güzel resimler çizdi.

‘Masal Saati' etkinliği hafta içi devam edecek

5-7 yaş grubundaki çocukların katılacağı kontenjan ile sınırlı olan etkinlik, 24, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde saat 11.30'da Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilecek. Masal Saati etkinliğine katılmak isteyenler telefon üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor.

‘Masal Dünya' adlı tiyatro oyunu çarşamba günü oynanacak

Öte yandan, Merkezefendi Belediyesi tarafından 25 Ocak Çarşamba günü Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonda ‘Masal Dünya' adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun hazırladığı gösteri 12.00, 13.30 ve 15.00 saatlerinde 3 seans oynanacak.

Karne Şenliği'nde öğrenciler doyasıya eğlendi

Karnelerini alan minik öğrenciler iki gün boyunca Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Karne Şenliği'nde eğlenceye doydu. İki gün süren karne şenliği programında 4 seanstan oluşan 'Sevimli Kahramanların Sürprizi' ve ‘Neşeli Orman Dostları' adlı çocuk tiyatrosu oyunu çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Minikler müzik, dans, oyun, resim ve yüz boyama etkinlikleriyle dolu dolu bir gün geçirdi.