Çocuklara çevre bilinci tiyatroyla aşılanıyor

Büyükşehir Belediyesinin gönüllü çalışanları, çocuklara geri dönüşüm, küresel ısınma-iklim değişikliği gibi çevre konularını tiyatro oyunuyla eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmak için farklı bir projeye daha imza atıyor. Tüm canlılar için daha güvenli ve daha sağlıklı bir gelecek sloganıyla başlatılan proje ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık bilinci oluşturarak atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün öneminin kavranması ve küresel ısınma - iklim değişikliği konularında farkındalık yaratılması amacıyla okullarda çevre eğitimi çalışmasına başladı. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın gönüllü personeli “Dünyamızı Dönüştürelim” adlı tiyatro oyunu ile öğrencilerin karşısına çıkıyor. Oyunun yılsonuna kadar Denizli genelindeki tüm anaokul, ilkokul ve ortaokullarda gösterileceği belirtilirken, çevre bilincinin aşılandığı program öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor.

Hayvan sevgisi de anlatılıyor

Çocuklara çevre eğitiminin verildiği oyunda ise, “Temiz çevre, temiz çevrenin canlıların yaşamına etkisi ve hayvan sevgisinin anlatıldığı oyunda, iklim değişikliği, çevre kirliliği, atık yağ ve atık pillerin doğaya verdiği zararlar, atıklar gelişigüzel doğaya atılırsa çevremize vereceği zararlar, atıkların doğada ne kadar sürede yok olduğu, geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanması ve önemi, suyun önemi ve sıfır atık” konuları eğlenceli olarak anlatılıyor. Gösteri sonrası ise öğrencilere puzzle, kalem kutusu, not defteri gibi hediyeler dağıtılıyor.