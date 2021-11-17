Çocuklara özel tiyatro

Merkezefendi Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, çocuklara ücretsiz tiyatro sahneleyecek.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler çerçevesinde tiyatro, konser, el baskısı boya çalışması, ritim, oyun hamuru atölyeleri, masal anlatımı ve çeşitli çocuk aktiviteleri yapılacak. 20 Kasım Cumartesi saat 13.00, 14.15 ve 15.30'da Pinokyo, 21 Kasım Pazar günü ise saat 13.00, 14.15 ve 15.30'da Temel Reis tiyatro oyunları çocuklar için sahnelenecek.

Çocuk tiyatrosu oyunlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde yaşayan yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda salonlarımızda sergiden seminere, tiyatrodan konsere birçok alanda faaliyet ve etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerimize hemşehrilerimiz her zaman büyük bir ilgi gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri' etkinliğindeki oyunlarımız çocuklarımız tarafından keyifle izlendi ve beğenildi. Bu noktada 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk tiyatrosu oyunlarımız devam ediyor. Tüm çocuklarımızı keyifli, eğlenceli vakit geçirmeleri adına oyunlarımıza davet ediyorum” diye konuştu.