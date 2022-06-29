Çocuklarda kasık fıtıklarına dikkat

Dr. Mehmet Erdal Memetoğlu, çocuklarda genellikle doğuştan olan kasık fıtıkları hakkında bilgi verdi.

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Erdal Memetoğlu, kasık fıtıklarının çocukların en sık cerrahi girişim gerektiren kasık bölgesi hastalığı olduğunu, erkek çocuklarda kızlara göre 8-10 kat daha fazla ortaya çıktığını ve her 40 erkek bebekten birinde görüldüğünü ve prematüre doğan bebeklerde normal doğanlara göre 4 kat fazla ortaya çıktığını söyledi.

Kasık bölgesinde şişliğin ilk belirti olarak ortaya çıktığını ağlama, öksürme, fazla ayakta durma halinde bu şişliğin artabildiğini, uyku halinde ve elle dıştan bası uygulayınca şişliğin kaybolduğunu aktaran Op. Dr. Mehmet Erdal Memetoğlu; “ Bebek henüz doğmadan önce anne karnındayken böbreklerin yanlarında üreme bezleri karın alt bölgesine doğru inerler. Kızlarda yumurtalar bu bölgede yerleşir. Erkeklerde ise testisler karnı terk ederek torbalara iner. Bu iniş sırasında birlikte sürüklenen karın zarı bir eldiven parmağı tarzında torbalara kadar testis ile birlikte iner. Doğumdan bir süre sonra bu kesecik kapanarak ipliksi bir yapı halini alır. Açık kanalın zamanla genişlemesi ya da kapandıktan sora meydana gelen etkilerle(kronik öksürük, zorlu ıkınma, karın içi basınç arttırıcı hastalıklar) yeniden açılması sonucu, kimi karın içi organların bu kanal içine doğru yer değiştirmeleri ile fıtık ortaya çıkar” dedi.

Kasık fıtığı gözüken çocuklarda fıtık boğulmasının oluşma riskinin yüksek olduğundan cerrahi tedavinin geciktirilmeden yapılması gerektiğinin öneminden bahseden Memetoğlu; ‘Erken ve zamanında tedavi edilmezse fıtık boğulması içerisinde bulunan sıklıkla barsakların gangreni ile sonuçlanabilir' diyerek, ameliyat işlemi hakkında şunları söyledi: “Fıtık ameliyatları günübirlik ameliyatlardır, Genel anestezi altında yapılır. Yaklaşık 1 cm bir kasık kesisiyle, fıtık kesesi testis damarları ve borusundan ayrılır ve dibinden bağlanır. Yetişkinlerde yapılan yama koyma yöntemlerinin veya laparoskopik fıtık onarımlarının çocuklarda yeri yoktur. Ameliyatın tekrarlama ihtimali çok azdır. Ameliyattan iki saat sonra ağızdan beslenmeye başlanır ve aynı gün hastaneden taburcu edilir. Kasık fıtığı ameliyatları deneyimli çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapıldığında son derece güvenli ve komplikasyon oranı son derece düşük ameliyattır” dedi.