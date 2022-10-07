Coğrafya öğrencileri Kale'de arazi çalışması gerçekleştirdi

Öğrenciler, çalışmada kentin yer değiştirmesine neden olan coğrafi faktörleri, İnceğiz Kanyonu'nun jeomorfolojik evrimini ve turizm potansiyelini yerinde inceledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Coğrafya Bölümü, yapılan başarılı bilimsel araştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit ve Arş. Gör. Cansu Duman koordinesinde, Kale ilçesinde arazi çalışması gerçekleştirdi. Ekip, ilçenin yer değiştirmesine neden olan coğrafi faktörleri ile İnceğiz Kanyonu'nun jeomorfolojik evrimini ve turizm potansiyelini inceledi.

“Bölgenin ekoturizm potansiyeli SWOT analiziyle tespit edilmiştir”

İlçede ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, şu açıklamalarda bulundu:

“Eski Kale (Tabea Antik Kenti) yerleşim coğrafyası açısından incelenmiş olup yer değiştirmesinin bölgeye fayda ve zararları değerlendirilmiştir. İlçenin önemli turizm merkezlerinden olan İnceğiz Kanyonu'nun oluşumu, evrimi, hidrografyası düşünülerek bölgenin ekoturizm potansiyeli SWOT analiziyle tespit edilmiştir. Kale ilçesinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”