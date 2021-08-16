Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyon sonucu yakalan 2 şüpheliden 370 adet sikke ve 215 tane tarihi obje ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pamukkale ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli ile birlikte 370 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 215 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.