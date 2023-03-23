Çokakoğlu: “Türkiye ve Denizli için her zamanki seçimlerden daha önemlidir”

Türkiye'nin 2. yüzyılını birlikte başlatacak ve gelecek nesillerimiz için tarih yazacağız” dedi.

1965 yılında Denizli'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Çokakoğlu, birçok kurumda önemli görevlerde yer aldığını belirtti. Özel sektörde de çalışmalar gerçekleştiren Çokakoğlu, Ankara'da Afet Koordinasyon Yönetimi, Covid 19 Sürecinde Kriz Yöneticiliği, ulusal ve uluslararası ilişkiler konusunda projeleri ve ikili ilişkiler ile Avrupa Birliği projelerini de yürüttüğünü söyledi. Son olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde Ankara Büyükşehir Kriz Masası Başkanlığını yürüten Çokakoğlu, İYİ Parti Denizli İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Çokakoğlu, “Bu birikim ve tecrübelerimi şimdi memleketim Denizli ve ülkem adına kullanmak amacıyla İYİ Parti çatısı altında Genel Başkanım Meral Akşener'in liderliğinde, 28. Dönem İYİ Parti Denizli Milletvekili aday adayıyım” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs, Türkiye ve Denizli için her zamanki seçimlerden daha önemlidir”

Aday adaylığını açıklayan Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Denizli adına İYİ Parti saflarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyaset yapmaya adaylığımı açıkladığım bugünde, sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bir dönemde, Denizli ve Türkiye için önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına nasıl başlayacağımıza ve bu 2. yüzyılda Türkiye'yi bölgesel ve küresel olarak nerede görmek isteyeceğimize karar vereceğiz. Bu seçimimiz kendi yaşantımızdan tutun da, çocuklarımızın ve gelecek neslimizin de hangi şartlar altında yaşayacağını belirleyecektir. Kısaca 14 Mayıs 2023 seçimleri, Türkiye ve Denizli için her zamanki seçimlerden daha önemlidir. Bu seçim, dönemsel bir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi değildir. Cumhuriyet çatısı altında laik demokrasi sisteminde, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan, herkes için hukuk ile adaletin önemini bilerek, ülkenin kaynaklarının eşit, adil kullanıldığı, bolluk ve bereketin ekonomik hedef olduğu, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşanacak bir Türkiye'nin seçimi olacaktır. Bu seçim, hem bölgesinde hem de küresel ölçekte Atatürk'ün kurduğu ‘Modern Türkiye'nin yeniden yükselişi, barış ve demokrasinin simgesi olarak, Türk dünyasının rehberi, İslam dünyasının umudu bir Türkiye'nin seçimi olacaktır. İşte bu gayeyle, ‘Tarih Yazacağız' sloganının içini doldurmak ve bu kutsal misyonda görev almak için İYİ Parti çatısı altında Denizli Milletvekili Aday Adayı olma kararı aldım” diye konuştu.

“Denizli için mücadele edeceğime söz veriyorum”

İYİ Parti Denizli Milletvekili aday adayı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Eğitimim, mesleki birikimim ve deneyimlerimle Denizli için, Denizli adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu sorumluluğu üstlenmeye talibim. Geleceğin Türkiye'sinde altyapısından, ekonomisine, günlük yaşantısından, eğitim ve kültürüne, gelişmiş bir Denizli için mücadele edeceğime söz veriyorum. Akademik eğitimim, yerel yönetimlerde kazandığım yönetici tecrübem, özel sektöre ait en geniş tabanlı çatı altındaki kazanımlarım ve Türkiye'de İYİ'lerin de kazanabileceğinin simgesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mansur Yavaş ile birlikte, onun Genel Sekreter Yardımcısı olarak gerçekleştirdiğimiz projeler, bana bu sorumluluğu üstlenmemde en önemli kaynak oldu. Sizlere söz veriyorum, ‘Tarih Yazacağız' Türkiye'nin 2. yüzyılını birlikte başlatacak ve gelecek nesillerimiz için ‘Tarih Yazacağız'. Denizli'nin ekonomiden, turizme, sosyal hayattan, eğitime kadar tüm alanlarda Türkiye'nin çekim merkezi olması için birlikte ‘Tarih Yazacağız'. Bu yolda, tüm Denizlili hemşerilerimi İYİ Parti çatısı altında, saygıdeğer Genel Başkanım Meral Akşener'in liderliğinde göreve davet ediyorum” dedi.