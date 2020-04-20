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Çoluk çocuk sokakta kalan 60 mülteciye polis sahip çıktı

Denizli’de sabah erken saatlerde İl Göç İdaresi önüne getirilen ve bazıları kaldırıma uzanarak uyuyan çoluk çocuk 60 mülteci, otobüslere bindirilerek gitmek istedikleri yere gönderildi.

Denizli'de sabah erken saatlerde İl Göç İdaresi önüne getirilen ve bazıları kaldırıma uzanarak uyuyan çoluk çocuk 60 mülteci, otobüslere bindirilerek gitmek istedikleri yere gönderildi.


Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yunanistan'a geçmek için Edirne İpsala Sınır Kapısı'na giden ancak karşıya geçemeyen Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 60 mülteci, Malatya'daki 14 günlük karantina süresinin ardından Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü önüne getirildi. Çevreden geçen vatandaşlar bazılarının çoluk çocuk kaldırımda uyuduğu mültecileri görünce polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından mültecilerin başka kentlere sevk edilmek üzere Denizli'ye getirildiklerini tespit etti. Ardından polis ekipleri Denizli'de ikametleri bulunan ve kentte kalmak isteyen 25 kişiyi maske ve eldiven gibi gerekli tedbirleri aldıktan sonra polis araçları ile gitmek istedikleri yere götürdü. Şehir dışına gitmek isteyenler ise bölgeye çağrılan çevik kuvvet otobüsüne sosyal mesafe kurallarına göre bindirilerek otogara götürüldü.


Öte yandan, geceyi sokakta geçiren mülteciler ise polis ekiplerine yardımları için teşekkür etti.

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