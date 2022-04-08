Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sürdürdüğü çölyak hastalarına glütensiz gıda destek programı artarak devam ediyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çölyak hastaları için glütensiz gıda paketleri hazırlandı. Glütensiz gıda paketleri Denizli Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde çölyak hastası vatandaşlara teslim edildi.

"Vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Hemşehrilerinin sorunlarına çare olmak için her alanda gece gündüz çalışmaya devam ettikleri mesajını paylaşan Başkan Osman Zolan ise şunları kaydetti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bu yıl da glütensiz gıda destek programımıza devam ettik. Çünkü glütensiz gıda temini normal gıdalara göre daha zor. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle ramazan ayında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına çölyak hastalarımıza özel gıda desteğinde bulunduk"

Çölyak hastalığı

Çölyak, bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz gıda diyettir.