Denizli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sürdürdüğü çölyak hastalarına glütensiz gıda destek programı bu yıl devam etti. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen program ile 500 çölyak hastası vatandaşa glütensiz gıdalar teslim edildi. Örnek uygulama ile çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenilir gıdalara erişimi kolaylaştırılırken, söz konusu hastalığa yönelik farkındalığın da artırıldığı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çölyak hastaları için glütensiz gıdaların erişilebilir olmasının, onların hayatlarını kolaylaştıracak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olacağını söyledi. Her yıl ramazan ayında, çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlamak için gayret ettiklerine değinen Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın sorunlarını gidermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.