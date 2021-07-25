Çöp kamyonlarından artık turunç kokusu yayılıyor

Çöp toplama kamyonlarında ve çöp konteynerlerinde “Koku önleme sistemi” ile çevreye çöp kokusu değil turunç kokusu yayılıyor. Ayrıca çöp konteynerleri de düzenli olarak yıkanarak aynı kokuyla bezeniyor.

Pamukkale Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ederek ilçe genelinde gerçekleştirilen çöp toplama hizmetlerinde yeni bir uygulama başlattı. Çevre konusuna büyük önem veren Pamukkale Belediyesinin “Koku önleme sistemi” adıyla hizmete sunduğu yeni uygulaması ile artık Pamukkale ilçesinde çöp toplama kamyonları ve çöp konteynerlerinden kötü koku yerine turunç kokusu yayılıyor. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çöp kamyonlarının arkasına konulan sistem konteynerlere aromatik koku sıkılarak, çevreye çöp kokusu değil turunç aromalı koku yayılması sağlanıyor. Ayrıca ekipler, çöp kamyonlarını ve konteynerlerini düzenli olarak yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, yıkama ve dezenfekte aracı da tüm ilçedeki konteynerleri düzenli olarak yıkayarak, özel kokularla dezenfekte etmeye devam ediyor. Yeni uygulama ile çöp konteynerleri çöp kamyonlarına boşaltma esnasında koku önleme sistemiyle etrafa kötü koku yayması engelleniyor.

“Denizli'de ilk kez uygulanıyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların tüm şikayetlerini tek tek incelendiklerini belirterek, “Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinden etrafa yayılan kötü koku şikâyetleri çok fazla gelmeye başladı. Çöp konteynerlerinin kötü kokması ile ilgili olarak vatandaşlarımızın Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ilettiği şikâyetler değerlendirildi. İlgili arkadaşlar ile birlikte bu konuda nasıl bir çözüm bulabiliriz diye değerlendirme yaparak kendi imkânlarımızla bir sistem oluşturuldu. Çöp kamyonlarının arka tarafına montajı yapılan mekanizmayla, çöpleri toplama boşaltma sırasında, konteynerlere aromatik koku sıkılıyor. Koku önleme sisteminin Türkiye'de bir iki tane örneği var. Denizli'de ise ilk olarak bu sistemi biz hayata geçirdik. Koku önleme sistemi, 27 adet çöp kamyonumuzda mevcut. Bu sistem sayesinde, artık ilçemizdeki çöp konteynerleri etrafa kötü koku yaymıyor. Koku önleme sistemi tüm kamyonlarımızda işlemeye başladı ve güzel koku ilçemizin tüm mahallelerine yayılıyor. Bu konuda emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.