Çöp toplayan belediye çalışanı ölümden döndü

Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu oluşan basıncın fırlattığı mıcır, çöp toplayan belediye işçisini yaraladı.

Olay, Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen Oğuzhan G. yönetimindeki 20 ADV 862 plakalı tırın lastiği patladı. Patlayan lastiğin neden olduğu yüksek basınç, yolda bulunan mıcırları büyük bir hızla çevreye savurdu. Savrulan mıcırlar, o esnada çöp toplayan Çal Belediyesinde görev yapan Süleyman Yılmaz'a isabet eti.

Şiddetli şekilde isabet eden taş nedeniyle yere düşen talihsiz işçi, yere düşerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleyman Yılmaz, ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.