Coşkunlar Otomotiv iki dev markayla daha güç birliği yaptı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin önemli markalarından Coşkunlar Otomotiv, İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG ve Japon devi Suzuki markalarını hemşehrileriyle buluşturdu.

Denizli'de yarım asırlık geçmişe sahip olan Coşkunlar Otomotiv'in MG ve Suzuki Plaza açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, MHP İl Başkanı Yusuf Garip ve çok sayıda davetli katıldı. Coşkunlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Coşkun, Coşkunlar Yönetim Kurulu Üyeleri Selman Coşkun ve Salih Coşkun, açılışa katılan katılımcı ve davetlilerle yakından ilgilendi.

“Denizli ile yeni bir heyecanı paylaşıyoruz”

Bugün yeni bir atılımın heyecanını Denizli ile paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Coşkunlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Coşkun, “Şirketimizin kurucusu ve Onursal Başkanı olan merhum Mehmet Hamdi Coşkun tarafından 1944 yılında temelleri atılan firmamız; giyim, otomotiv, sigorta, perde, lastik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Bugün burada faaliyet alanlarımızdan biri olan otomotiv sektörüyle yeni bir atılımın heyecanını paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıllarda firmamızın bünyesine kattığımız MG markasını Bodrum ve Fethiye'nin ardından Denizli ile buluşturuyoruz. Hali hazırda hizmet veren Suzuki markamız ile sizlere daha iyi hizmet vermek için yenilemiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu sevincimizi paylaşmak için davetimize gelen herkese teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Bu plazanın yapımında birçok kişinin emeği var, bu noktada herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Coşkunlar bizim için çok önemli”

Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da “Bu tür açılışlarda bulunmaktan çok keyif alıyorum, ülkeye değer kattığını düşünüyorum. Markaların temsili ve yeni yatırımlar her zaman güzel olmuştur. Burada da Denizli halkına güzel bir hizmet verilecek. Bizler Doğan Ticaret olarak yatırımlarımıza Türkiye genelinde devam ediyoruz. Coşkunlar da bizim için deneyimli ve çok iyi bir lokasyon oldu. Eminim ki Denizli, Türkiye'deki ilk 3 satış noktasından biri olacak. Coşkunlar ailesine ve tüm Denizli'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Coşkular ailesine yeni yatırımları için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Şehrimize ve Coşkunlar ailesine sektörde bulunan herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Coşkunlar ailesi şehrimize değer katan ve birçok sektörde herkese örnek olabilecek şekilde hizmet veren öncü bir firma. Ticari ahlakı ile Denizli'mize çok faydaları dokundu. Kuruluşundan bugüne emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ailemizin başarılı işleri yapmasını diliyorum. MG ve Suzuki gibi dünya markalarının şehrimizde en güzel şekilde sunulması da çok kıymetli. İnşallah buradan araç alan hemşehrilerimizin yolları açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri tarafından Coşkunlar Otomotiv MG ve Suzuki Plaza'nın açılış kurdelesi kesilerek Denizli halkının hizmetine sunuldu. Coşkunlar Otomotiv deneyimli satış temsilcileri, açılışta tanıtımı yapılan araçlar hakkında davetlilere bilgiler verdi.