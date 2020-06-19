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Cuma namazının ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı

Denizli’nin Tavas ilçesinde Cuma namazında İlçe Müftüsü vatandaşlar ile yağmur duası yaptı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde Cuma namazında İlçe Müftüsü vatandaşlar ile yağmur duası yaptı.


Tavas ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle ekinlerini eken ve tohum atan, çiftçiler tedirginlik yaşıyor. İlçedeki çifçiler konuyu gündeme getirdi ve ilçe Müftüsü Metin Çelebi Samanlık Mahallesi'nde Cuma namazının ardından yaşanan kuraklık nedeniyle cuma hutbesinin ardından yapılan yağmur duasında, cami cemaati ellerini açarak, kuraklığın sona ermesi, bolluk ve bereket için Allah'a dua ettiler.

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