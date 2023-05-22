Cumhur İttifakı'ndan Denizli'de 28 Mayıs dayanışması

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret ederek, seçim takvimi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

“14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'mız kentimiz ve ülkemizde önemli bir başarıya imza attı”

Buluşmaya ev sahipliği yapan Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'mız kentimiz ve ülkemizde önemli bir başarıya imza attı. Hemşerilerimiz ve halkımız Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine aynı aşkla ve şevkle kol kola, omuza yürümeye devam ediyoruz. Biz ülkemizde teröre, kaosa değil, güvene, huzura ve istikrara vermeye devam edeceğiz. Ben şehrimizde de ülkemizde de 28 Mayıs'ta var gücümüzle mücadele ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı omuz omuza Türkiye Yüzyılı'nda 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Buna inancım tamdır” dedi.

“Bizler Cumhur İttifakı'nın mensubu olarak 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz”

28 Mayıs'ta Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden tarihe altın harflerle yazdıracağını vurgulayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de “Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta hep beraber canla başla sahada güzel bir çalışmaya imza attık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah ikinci turda da hep beraber kendilerine destek veren terör örgütü yandaşlarına en güzel cevabı bir kez daha vereceğimizden endişemiz yok. Bizler Cumhur ittifakının mensubu olarak 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Türkiye'nin yüzyılına altın harflerle başarımızı yazacağımızdan eminiz. Bunu yaparken de asla rehavete kapılmamız gerekiyor. Sandığa gidip oy verenlerin eksiksiz bir şekilde tekrardan sandığa gidip oyunu kullanmasını istiyoruz. Bitmiş ve sonuçlanmış bir seçim olmadığını ve 28 Mayıs'ın sıfırdan başladığını hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

“Bu birlikteliğimiz pazar kadar değil, mezara kadar olacak”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise “Bayrağımız için baş koyduk ve kardeşliğimizi Cumhur ittifakı olarak ilan ettik. Hem Cumhurbaşkanımız hem de MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde istikbalimizi ve bekamızı yok etmek isteyenlere karşı hep birlik olduk. Hep beraber inşallah bu ülkeyi parçalatmayacağız ve böldürmeyeceğiz. Bu birlikteliğimiz pazar kadar değil, mezara kadar olacak. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta istediğimiz neticeyi alacağız” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da “Bugün hamdolsun ki Allah'ım bizi bir ve beraber yolumuza devam ettiriyor. Tabi ki 2019 seçiminde Cumhur İttifakı gücünü ve birlik ile beraberliğini göstermişti. Bizim tek hedefimiz bu vatana hizmet etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve insanların ihtiyaçlarını gidermektir. İnşallah bundan sonra çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'mıza destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecektir” şeklinde konuştu.