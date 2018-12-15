Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de gerçekleştirdiği programı kapsamında eski Ekonomi Bakanlarından ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlunun düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de ilk olarak eski Ekonomi Bakanlarından ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci ile iş adamı Ergün Sertkan'ın kızı Elif Sertkan nikah törenine katıldı. EGS Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törene beraberinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve kabine üyesi çok sayıda bakan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende ayrıca nikah şahitliğide yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen nikah töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından çifte mutluluklar dileyerek aile cüzdanlarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında ise beraberindekiler ile birlikte Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılış törenine geçti.