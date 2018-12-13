Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Aralık Cumartesi günü Denizli'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'ye yapacağı ziyaret öncesi Vali Karahan başkanlığında, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Kemal İnan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile ilgili kurum müdürleri ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda, yapılan hazırlıkların gözden geçirilerek, açılışı yapılacak kamu yatırımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente teşrifleri öncesinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği ayrıca kurumlar arası koordinasyon konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Vali Karahan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Denizli halkını 15 Aralık Cumartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında yapılacak olan toplu açılış törenine davet ettiklerini belirtti.