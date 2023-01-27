Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pamukkale Belediyesi'nin 2 milyarlık yatırımlarını açacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan toplu açılış törenine tüm Pamukkaleli vatandaşları davet etti. Başkan Örki, “Belediyemiz tarafından ilçemize yapılan yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırımların açılışının yapılacağı törene tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için 28 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 13.00'de Denizli'de olacak. 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleşecek olan toplu açılış töreni ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki vatandaşlara davette bulundu. “Hasret bitti, artık kavuşma zamanı” diyen Başkan Örki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize teşrif edecek. Cumhurbaşkanımız şehrimize birçok müjdeleriyle birlikte gelecek. Bu müjdelerin yanında şimdiye kadar yapılmış olan birçok eserin açılışını da gerçekleştirecek. Bu güzel coşkuya, bu güzel bayrama bütün hemşehrilerimizi, bütün Pamukkalelilerimizi yürekten davet ediyorum. Programımız elbette sizlerin katkısıyla, sizlerin katılımıyla çok daha güzel bir hale gelecek. Bu cumartesi günü 29 Ekim Bulvarında gerçekleştirecek olduğumuz büyük coşkuya büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.

Toplu açılış töreninde Pamukkale Belediyesinin aralarında Seyir Tepesi, Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Aktepe Sosyal Tesisleri, Akköy Stadı gibi vizyon projeleri de açılacak. Yeşil alan projeleri kapsamında Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, ilçe genelinde yapılan çok sayıda parkla birlikte Engelsiz Park'ın açılışı gerçekleşirken, üstyapı projeleri kapsamında 6 mahallede üstyapı çalışmaları, muhtelif mahallelerde yol ve kaldırım çalışmaları ve Pamukkale Ören Yeri Güney Kapı Çevre Yolu'nun açılışı da yapılmış olacak. Pamukkale Belediyesi tarafından spor projeleri kapsamında ilçeye kazandırılan FİFA standartlarında zemine sahip Akköy ve Akvadi Statları ile birlikte halı sahalar ve basketbol sahaları, sosyal tesis projeleri kapsamında Aktepe Sosyal Tesisleri ile muhtelif mahallelerdeki kapalı pazaryerleri, yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile ilçe genelinde okullara yapılan çeşitli çalışmaların açılışı yapılacak. Restorasyon projeleri olarak, Kurtluca ve Belenardıç cami restorasyonları, Laodikeia Antik Kenti Kuzey Agora Batı Portiği restorasyonu, sağlık projelerinden Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, çevre ve temizlik projeleri kapsamında çöp kamyonu alımı, yer altı konteynerleri, süpürge araçları ve sıfır atık çalışmaları ile turizm projeleri kapsamında gerçekleşen Turizm Enformasyon Merkezi ve Kocaçukur ile termal havuzların açılışı gerçekleşecek. Bu yatırımların yaklaşık maliyeti ise 2 milyar TL.