Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz"

Denizli (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de 1 milyar 349 milyon değerindeki yatırımların toplu açılışını yaptı. Denizli Delikliçınar Şehitler Meydanında düzenlenen açılışta vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. "Allah nefes verdiği sürece, aynı şekilde bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Denizli'ye elimiz boş gelemezdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan eserleri hizmete açıyoruz. Tam 135 eseri hizmete sunduk. Çardak Belediyesi 5 kalem, Sarayköy 3 kalem, Honaz 11, Pamukkale 31, Çivril 15, Acıpayam 5, Çameli 2, Tavas 4, Serinhisar 1 kalem, Merkezefendi 8, Güney 7, Kale 4, Baklan 13 kalem yatırımı nihayete erdirdi. Tüm bu yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"CHP bu işten anlamaz"

Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu ifade eden Erdoğan, "CHP bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul neydi biliyor musunuz? Susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı. Susuzluğun olduğu İstanbul'a 180 kilometreden dağları delerek su getirdik. 2040 yılına kadar su sıkıntısı çözdük. İzmir'de bile su sıkıntısı vardı, biz çözdük. Baraj yapmak belediyelerin görevidir, yapamadılar biz yaptık. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız, ona hazırlanıyoruz. Hep birlikte gayret göstereceğiz. İstanbul'da çöp dağları yükselmişti. Ümraniye Belediyesinde çöp patladı, 39 vatandaşımız öldü. CHP'li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bay Kemal bundan haberin var mı? Önce bunun hesabını ver. Hava kirliliği almış başını gidiyor, gazeteler maske dağıtıyordu. CHP demek çöp demektir. CHP demek susuzluk, hava kirliliği, yolsuzluk, yasaklar demektir. Biz bunları kaldırdık. Şimdi daha iyi olacak inşallah. Kurulduğumuz günden beri merkezi yönetimde, mahalli idarelerde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katı hizmetler kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Bunların işi gücü okey istekasını koyacak, tuğlaları dizecek"

İstanbul'da 5 ayrı Millet Bahçesinin açılışının yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Millet Kıraathaneleri dedik. Muhteşem Millet Kıraathaneleri açıyoruz. İçinde simit, çay, kek hepsi ücretsiz olarak ikram ediliyor. CHP çıktı, ‘AK Parti kumarhane açıyor” dedi. Dervişin zikri neyse fikri de odur. Derviş değil bunlar farklı. Bunların işi gücü okey istekasını koyacak, tuğlaları dizecek. Kıraathane ne? Okuma yeri. Manasını bilmiyor. Buraya gençlerimiz gelecek, derslerini çalışacak. Çayını, kekini, simidini orada bulacak. Bu bir lütuf değil, devletin milleti ile kaynaşması demektir. Türkiye büyüdükçe, insanların hayalleri de büyüdü. Bugün insanlarımız, işinde kariyer, evinde konfor, hizmette kalite için yarışıyor. Geçmişte bir avuç azınlığın sahip olduğu hizmete bugün herkes ulaşabiliyor. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var ama Rabbimize hamd etmemiz gereken bir seviyede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz"

Türkiye'nin yükselişinin herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ana muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve laldir. 31 Mart içinde tek bir projeleri var. O da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak. Bunun için terör örgütleri ile işbirliği yapmaktan, darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkarma çağrısından, Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek gibi her türlü rezilliği yapmaktan geri durmuyorlar. Bay Kemal bak; terörle mücadelede neler yapıyoruz gördün mü? Sincar'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o teröristlere oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma Bay Kemal; o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onların yanında yola devam et, biz milletimiz ile bu yola devam ediyoruz. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Geldik mi? Geldik. Afrin'i yaptık mı? Yaptık, Sincar'ı yaptık mı? Yaptık. Nerede bir sıkıntı var ise biz orada olacağız" dedi.