Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Zolan'a büyük ödül

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" yarışmasında "Büyükşehir'le Geziyorum" projesi ile büyük bir başarıya imza attı. Başkan Osman Zolan “Genç Belediye” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde büyük bir başarıya imza atarak, "Büyükşehir'le Geziyorum" projesi ile “Genç Belediye” ödülünü almaya hak kazandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde “Gençlik ve Yerel Yönetimler” temalı düzenlediği Tam Bana Göre Gençlik Festivali başladı. Festivalin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" konulu yarışmanın ödüllerini verdi. Bu çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlili gençlerin çok sevdiği "Büyükşehir'le Geziyorum" projesi ile “Genç Belediye” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül alan belediyeleri tebrik ederek tüm gençleri 9 Ekim 2022 Pazar gününe kadar sürecek Tam Bana Göre Festivali'ne davet etti.

"Genç Dostu Şehir Denizli'mize hayırlı olsun "

Ödül töreninin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin standını gezerek gençlerle buluşan Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha ödül almanın kendileri için ayrı bir onur, şeref ve mutluluk olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Denizlili gençlerimizin çok sevdiği ve büyük bir memnuniyet duyduğu 'Büyükşehir'le Geziyorum' projemiz ile ödül almaya hak kazandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız bu ödülü tüm Denizlili gençlerimize hediye ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Denizli standına yoğun ilgi

Öte yandan festival çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu standa özellikle gençler yoğun ilgi gösterirken, katılımcılara Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Gençler Denizli Büyükşehir Belediyesi standında yer alan masa tenisi, mas güreşi, langırt, satranç gibi oyunlara büyük ilgi gösterirken keyifli anlar yaşadı.

-

“Büyükşehir'le Geziyorum”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Büyükşehir'le Geziyorum” adlı projesi ile kent sınırları içinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine unutamadıkları bir gün yaşattı. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin bir nebze de olsa stres attığı proje ile gençler, beyaz cennet Pamukkale başta olmak üzere Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini görerek, Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları inceledi. Geçen haziran ayında ilki tamamlanan projeye Denizli genelindeki 74 okuldan yaklaşık 4 bin öğrenci katılırken, gençler proje çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile de buluştu. Başkan Zolan ile birlikte tiyatro izleyen gençler burada istek ve önerilerini anlatma imkanı da buldu.