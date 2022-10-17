İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu gerçekleştirmesi planlanan Denizli programı, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirmesi planlanan Denizli programı, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli'ye gerçekleştireceği duyurulan programı ileri bir tarihe ertelendi. Honaz Tünelinin açılışını yapacağı ve halka hitap edeceği duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı yoğun yurt içi ve yurt dışı görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

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