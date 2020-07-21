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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasının annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse’nin hayatını kaybeden annesi Fatma Köse son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse'nin hayatını kaybeden annesi Fatma Köse son yolculuğuna uğurlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma görevini üstlenen koruma müdürü Muhsin Köse'nin Denizli'de yaşayan annesi Fatma Köse (83), geçtiğimiz gün vefat etti. Fatma Köse için bugün Asri Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il protokolü ve yakınları katıldı.


Korona virüs tedbirleri ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören sonrası Fatma Köse'nin cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü.

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