Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Denizlispor forması hediye edildi

DENİZLİ(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz tarafından forma hediye edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen toplu açılış töreni öncesinde Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 bakanıyla birlikte geldiği Denizli'de toplu açılış töreninde de Denizlispor'un atkısı ile konuşmalarına devam etti.