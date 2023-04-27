Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli'de

28 Nisan Cuma saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ücretsiz konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanı sıra düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 20.30'da vereceği dev konser kentin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getiren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Özay Gönlüm Salonu'nda yapılacak. Ücretsiz programa tüm Denizlilerin davetli olduğu kaydedilirken, konseri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetecek.

Konser programı ise şöyle: “Hasan Ferit Alnar İki Dans, Bedrich Smetana Moldova “Vatanım”, Gabriel Faure Pavane Op.50, Peter İlyiç Çaykovski “Fındıkkıran” Bale Sütinden Çiçeklerin Valsı, Anton Dvorak Slav Dansı No:8, Georges Bizet Toreador, Johannes Brahms Macar Dansı No:1, Georges Bizet Farandol.”