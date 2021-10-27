Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tüm hemşehrilerini bir kez daha Nil Karaibrahimgil ve Yaşar konseri ile Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşüne davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunacak. Buna göre 29 Ekim 2021 Cuma günü vatandaşlar belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun en güzel şekilde yaşanması için tüm hemşehrilerini Denizli Valiliği ile birlikte düzenledikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ile Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet etti. Başkan Zolan, "Tüm hemşehrilerimi bu güzelliği paylaşmaya ve yaşamaya bekliyorum. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu inşallah hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 28 Ekim 2021 Perşembe günü akşamı 20.30'da ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.30'da ise Türk pop müziğinin sevilen sesi Yaşar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda efsane şarkılarını hayranları için söyleyecek. Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü ise 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.00'da Bayramyeri Meydanı'ndan başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenecek yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulacak.