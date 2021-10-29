Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli'yi sardı

yıldönümü için düzenlediği birçok programın yanı sıra bayram coşkusu ve sevincini hazırlanan Cumhuriyet Bayramı Tırı ve mobil araçlarıyla kentin dört bir yanına taşıdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, tır ve mobil araçlarda yerini alarak 29 Ekim sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında marş ve şarkılarla vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosunu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Hazırlanan Cumhuriyet Bayramı Tırı şehrin ana arter ve meydanlarında, diğer mobil araçlar ise kent genelinde coşkulu marşlar çalarak vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına vesile oldu.

"Cumhuriyetimiz sonsuza dek payidar kalacaktır"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vatandaşımıza bayram coşkusu doyasıya yaşatmak için birbirinden özel programlar hazırladık. Şehrimizin dört bir yanında bayram sevincinin en üst düzeyde yaşanması için Cumhuriyet Bayramı Tırı ve mobil araçlarımızla da vatandaşlarımızın coşkusuna ortak olma istedik. İnşallah bu sene 98. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimiz sonsuza dek payidar kalacaktır. Bir kez daha tüm hemşerilerimizin ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.