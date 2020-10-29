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Cumhuriyetin 97. yılı tedbirler eşliğinde kutlanıldı

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97.

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı kutlamaları korona virüs nedeniyle tedbirler eşliğinde kutlandı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı kutlamaları, Denizli Valiliği önünde başladı. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Vali Ali Fuat Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven'in tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. korona virüs salgını sebebiyle maske ve sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak kutlamalar gerçekleştirildi


Kutlama töreninde konuşan Vali Atik, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, geçmişten alınan güç ile ezelden ebediyete büyük umut ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içinde yürüdüklerini belirtti.


Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu tören boyunca marşlar çaldı.


Kutlamalara milletvekilleri ile protokol üyeleri de katıldı.

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